İngiltere-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 7. haftasında İngiltere, taraftarı önünde Sırbistan’ı konuk edecek. Thomas Tuchel yönetiminde yoluna namağlup devam eden İngiliz ekibi, bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi ve liderlik iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Konuk ekip Sırbistan ise 10 puanla 3. sırada yer alıyor ve zorlu deplasmanda alacağı 3 puanla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşma öncesinde iki takım da hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, İngiltere-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?