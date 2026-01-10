Trabzonspor forması giyen genç yetenek Christ Inao Oulaï, Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı kampında konuştu. 19 yaşındaki orta saha, kariyer hedeflerine dair samimi açıklamalarda bulunurken, en büyük hayalinin PSG formasını giymek olduğunu açıkça ifade etti.

"PREMIER LİG BENİ CEZBETMİYOR"

Trabzonspor'dan sonraki adımının Premier Lig olmayacağını belirten Oulai, "Bazılarına garip geliyor ama ben Ligue 1'i çok seviyorum. Premier League beni cezbetmiyor. Ligue 1'i seviyorum. Bugün beni hayal kurduran bir kulüp? PSG. Gerçekten seviyorum. Bu yeni PSG çok iyi oynuyor."

"BU NASIL OLDU BİLMİYORUM"

Bastia'dan ayrılırken Ligue 1 kulüplerinin neden kendisine ilgi göstermediğini anlayamadığını belirten genç oyuncu, "Nasıl oldu bilmiyorum ama oradayken kimse beni almaya gelmedi." ifadelerini kullandı.