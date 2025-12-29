Trabzonspor sağ bek pozisyonunda takım içi rekabet yapabilecek yerli bir oyuncu arayışını sürdürüyor. İlk olarak Manisa FK forması giyen Ayberk Karapo'yu gündemine alan bordo-mavililer bu oyuncunun kulübünün çok yüksek rakamlar talep etmesi nedeniyle farklı isimlere yöneldi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, bordo-mavililer alt liglerde forma giyen isimlere yöneldi ve bonservisi Eyüpspor'da olan ancak Pendikspor'da kiralık forma giyen Hüseyin Maldar'ı gündemine aldı. Bu sezon 15 maçta forma giyip 3 gol 2 asistlik katkı sağlayan Hüseyin Maldar, sol bek ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Trabzonspor, 18 yaşındaki sağ bek için önümüzdeki günlerde resmi girişimde bulunacak.