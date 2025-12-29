Sağ bek rotasyonuna devre arasında takviye yapmak isteyen Trabzonspor, bonservisi Eyüpspor'da olan ancak Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Hüseyin Maldar'ı gündemine aldı.

Trabzonspor sağ bek pozisyonunda takım içi rekabet yapabilecek yerli bir oyuncu arayışını sürdürüyor. İlk olarak Manisa FK forması giyen Ayberk Karapo'yu gündemine alan bordo-mavililer bu oyuncunun kulübünün çok yüksek rakamlar talep etmesi nedeniyle farklı isimlere yöneldi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, bordo-mavililer alt liglerde forma giyen isimlere yöneldi ve bonservisi Eyüpspor'da olan ancak Pendikspor'da kiralık forma giyen Hüseyin Maldar'ı gündemine aldı. Bu sezon 15 maçta forma giyip 3 gol 2 asistlik katkı sağlayan Hüseyin Maldar, sol bek ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Trabzonspor, 18 yaşındaki sağ bek için önümüzdeki günlerde resmi girişimde bulunacak.