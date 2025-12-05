Trabzonspor'da ara transfer dönemi çalışmaları sürerken gündeme Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki başarılı stoperi Taras Mykhavko geldi. Bordo-mavililerin yetenekli futbolcunun transferi için ciddi bir aday olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor'da ocak ayı öncesi transfer çalışmalarına hız verildi. Bordo-mavililer, savunma hattına mutlaka takviye yapmak istiyor. Rayyan Baniya'nın da sakatlanması sonrası stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fırtına'da Taras Mykhavko ismi gündeme geldi. Son dönemde Ukrayna'dan başarılı transferler yapan Karadeniz devi, rotasını bir kez daha bu ülkeye çevirdi. Dinamo Kiev'de oynayan 20 yaşındaki Mykhavko için ocak ayında harekete geçilmesi bekleniyor.

Ukrayna basınına da yansıyan haberlerde, Dinamo Kiev ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek Mykhavko için Trabzonspor'un ciddi anlamda takipte olduğu belirtildi. Genç yıldızın da Ukrayna'dan ayrılarak Avrupa'da önemli bir kulübe gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Ayrıca bordo-mavili takımda Batagov, Zubkov ve Sikan gibi Ukraynalı futbolcuların olması da Mykhavko transferinde önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. 20 yaşındaki savunmacıyı Avrupa'da birçok takım izliyor.

BATAGOV'U ANIMSATIYOR

Sol stoperde oynayan Taras Mykhavko, futbol tarzı ve oyuncu profiliyle Arseniy Batagov'u anımsatıyor. Fizik özellikleri ve topu başarılı bir şekilde kullanmasıyla vatandaşını andıran Ukraynalı stoper, sol bekte de şans alabiliyor.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLİYOR

Taras Mykhavko, Ukrayna Milli Takımı'na seçilmeye başladı. 13 Kasım 2025 tarihinde ülkesinin formasını ilk kez 2026 Dünya Kupası elemesinde Fransa'ya karşı giyen 20 yaşındaki stoper 75 dakika sahada kaldı. Mykhavko, ülkesinde gelecek vaat eden yıldızlar arasında bulunuyor.

REFERANSI SAĞLAM

Ukrayna Milli Takım Teknik Direktörü Sergei Rebrov'un çok beğendiği isimlerden olan Taras Mykhavko, güçlü bir referansa sahip durumda. Ayrıca Oleksandr Zubkov'la Ukrayna Milli Takımı'ndan arkadaş olan Mykhavko'nun adaptasyon sorunu yaşamayacağı aktarılıyor.

DINAMO KIEV'DE HEP OYNUYOR

Kısa sürede potansiyeliyle sivrilen 20 yaşındaki Taras Mykhavko, Dinamo Kiev'in önemli isimlerinden biri oldu. Dinamo Kiev altyapısından yetişen genç stoper, 70 maça çıkıp istikrarlı bir görüntü çizdi.