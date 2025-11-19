Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho, Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoperi Arseniy Batagov'u kadrosuna katmak istiyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Portekizli hocanın savunma hattına hızlı ve ayağı düzgün olan, oyun kurabilen profilde bir futbolcu transfer etmek istediği ve Batagov'un buna çok uygun olduğu dile getirildi. Trabzonspor'un 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan Ukraynalı savunmacı için en az 15 milyon euro bonservis talep edeceği, Benfica'nın bu rakamı ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

DEĞERİ FIRLADI

Geldiği dönemde piyasa değeri 2.8 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncu, 2025 yılı sonu itibarıyla değerini 7 milyon euro'ya çıkardı.

1.8 MİLYON EURO

Trabzonspor, Zorya'dan 1.8 milyon euro'ya transfer ettiği ve 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Batagov, bu sezon geri kalan 12 haftalık bölümünde 946 dakika forma giydi ve teknik direktör Fatih Tekke'nin değişmez isimlerinden biri oldu. 48 yaşındaki hoca, Ukraynalı stoperi hemen her fırsatta övüyor.