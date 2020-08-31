31 Ağustos 2020, Pazartesi

TEKNOLOJİ

EA Play Steam yayına girdi! EA Play Steam'in içerisinde hangi oyunlar var?

Oyunseverlere müjde! EA Play Steam yayına girdi...
TEKNOLOJİ
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

Oyunseverlerin merakla beklediği EA yayına girdi. 'ın popüler abonelik servisi EA Play (eski adıyla EA Access) oyunseverlerin kullanımına sunuldu. Peki, EA Play Steam'in içerisinde hangi oyunlar var?

EA oyunseverler tarafından merakla bekleniyordu. Müjdeli haber sonunda geldi. Battlefield, , ve Titanfall gibi oyunlar oldukça uygun fiyatlara oynanabilecek.

EA PLAY STEAM FİYATLARI NE?

EA Play Stram'in Origin üzerindeki fiyatı aylık 4 Euro (35 TL) ve yıllık 25 Euro' (215 TL). Steam'de ise sadece 12 TL ve 65 TL fiyat açıklandı. Battlefield, Need For Speed, Star Wars ve Titanfall gibi sevilen EA Games oyunlarını yıllık 65 lira gibi uygun bir ücretle oynamanız mümkün olacak.

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