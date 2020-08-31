31 Ağustos 2020, Pazartesi
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EA Play Steam yayına girdi! EA Play Steam'in içerisinde hangi oyunlar var?
Oyunseverlerin merakla beklediği EA Play Steam yayına girdi. Electronic Arts'ın popüler abonelik servisi EA Play (eski adıyla EA Access) oyunseverlerin kullanımına sunuldu. Peki, EA Play Steam'in içerisinde hangi oyunlar var?
EA Play Steam oyunseverler tarafından merakla bekleniyordu. Müjdeli haber sonunda geldi. Battlefield, Need For Speed, Star Wars ve Titanfall gibi oyunlar oldukça uygun fiyatlara oynanabilecek.
EA PLAY STEAM FİYATLARI NE?
EA Play Stram'in Origin üzerindeki fiyatı aylık 4 Euro (35 TL) ve yıllık 25 Euro' (215 TL). Steam'de ise sadece 12 TL ve 65 TL fiyat açıklandı. Battlefield, Need For Speed, Star Wars ve Titanfall gibi sevilen EA Games oyunlarını yıllık 65 lira gibi uygun bir ücretle oynamanız mümkün olacak.
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