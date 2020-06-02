Honor 30S Huawei P40 Lite 5G olarak geliyor!

Huawei, kullanıcılarına orta seviyede ama oldukça iddialı bir model olarak tanıttığı Honor 30S ile Çin dışında Avrupa pazarına açılacak. Peki, Honor 30S yani Huawei P40 Lite'ın özellikleri ne?

Huawei, bu yılın başlarında Honor 30S adlı telefonunu kullanıcılarına tanıttı. Çin'de piyasaya çıkan ve Avrupa'da merak uyandıran Honor 30S'nin Çin dışındaki pazara taşınması bekleniyor. Honor 30S'nin Avrupa'da farklı bir isimle satışa sunulacağı iddia edildi.

Honor 30S bir bakıma Huawei nova 7 SE'ye oldukça benziyor. Diğer yandan, geçtiğimiz ay tanıtılan 'Huawei P40 Lite 5G'nin de Honor 30S'in Avrupa versiyonu olarak karşımıza çıkması bekleniyor.

HONOR 30S ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,5 inç, FHD+ çözünürlük, LTPS LCD

İşlemci: Kirin 820 5G

RAM: 8 GB

Dahili depolama: 128 GB, 256 GB

Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP

Ön kamera: 16 MP

İşletim sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 3.1.1

Batarya: 4.000 mAh, 40 Watt hızlı şarj desteği

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