Honor 30S Huawei P40 Lite 5G olarak geliyor!
Huawei, kullanıcılarına orta seviyede ama oldukça iddialı bir model olarak tanıttığı Honor 30S ile Çin dışında Avrupa pazarına açılacak. Peki, Honor 30S yani Huawei P40 Lite'ın özellikleri ne?
Huawei, bu yılın başlarında Honor 30S adlı telefonunu kullanıcılarına tanıttı. Çin'de piyasaya çıkan ve Avrupa'da merak uyandıran Honor 30S'nin Çin dışındaki pazara taşınması bekleniyor. Honor 30S'nin Avrupa'da farklı bir isimle satışa sunulacağı iddia edildi.
Honor 30S bir bakıma Huawei nova 7 SE'ye oldukça benziyor. Diğer yandan, geçtiğimiz ay tanıtılan 'Huawei P40 Lite 5G'nin de Honor 30S'in Avrupa versiyonu olarak karşımıza çıkması bekleniyor.
HONOR 30S ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6,5 inç, FHD+ çözünürlük, LTPS LCD
İşlemci: Kirin 820 5G
RAM: 8 GB
Dahili depolama: 128 GB, 256 GB
Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP
Ön kamera: 16 MP
İşletim sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 3.1.1
Batarya: 4.000 mAh, 40 Watt hızlı şarj desteği
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı