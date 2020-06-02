02 Haziran 2020, Salı

TEKNOLOJİ

Honor 30S Huawei P40 Lite 5G olarak geliyor!

Honor 30S Huawei P40 Lite 5G olarak geliyor!
TEKNOLOJİ
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 Giriş Tarihi: 02.06.2020

, kullanıcılarına orta seviyede ama oldukça iddialı bir model olarak tanıttığı Honor 30S ile Çin dışında pazarına açılacak. Peki, Honor 30S yani Huawei 'ın özellikleri ne?

, bu yılın başlarında Honor 30S adlı telefonunu kullanıcılarına tanıttı. Çin'de piyasaya çıkan ve 'da merak uyandıran Honor 30S'nin Çin dışındaki pazara taşınması bekleniyor. Honor 30S'nin Avrupa'da farklı bir isimle satışa sunulacağı iddia edildi.

Honor 30S bir bakıma Huawei nova 7 SE'ye oldukça benziyor. Diğer yandan, geçtiğimiz ay tanıtılan 'Huawei 5G'nin de Honor 30S'in Avrupa versiyonu olarak karşımıza çıkması bekleniyor.

HONOR 30S ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,5 inç, FHD+ çözünürlük, LTPS LCD
İşlemci: Kirin 820 5G
RAM: 8 GB
Dahili depolama: 128 GB, 256 GB
Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP
Ön kamera: 16 MP
İşletim sistemi: 10 tabanlı Magic UI 3.1.1
Batarya: 4.000 mAh, 40 Watt hızlı şarj desteği

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