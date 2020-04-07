07 Nisan 2020, Salı

TEKNOLOJİ

Riot Games'ten yeni bir oyun! Valorant nedir? Valorant sistem özellikleri ve bilinmeyen yanları...

Riot Games'ten yeni bir oyun! Valorant...
TEKNOLOJİ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 Giriş Tarihi: 07.04.2020

Oyunseverlerin ilgiyle takip ettiği 'ın yapımcısı 'ten corona virüs karantinasında ilaç gibi gelecek yeni bir oyun daha geldi. isimli oyun kapalı beta döneminde tamamen Türkçe olarak oynanacak.Valorant'ı merak eden oyunseverler oyun hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Valorant'ın sistem özellikleri ne? Oyunun bilinmeyen yönlerini sizler için derledik...

Oyunseverlerin LOL olarak tanımladığı ve ilgiyle oynadıkları 'ın yapımcısı olan 'ten karantinasında oyunseverlere ilaç gibi gelecek muhteşem bir oyun geldi. Varolant isimli oyunun en dikkat çeken özelliği ise Türkçe olması. Varolant, Counter Strike: Global Offensive ile büyük ölçüde benzerlik taşıyor.

VAROLANT TAMAMEN TÜRKÇE OLACAK

Varolant'ı diğer oyunlardan farklı kılan özelliklerden biri de oyunun tamamen Türkçe olacak olması. Oyun içi diyaloglar, menüler ve metinlerin tamamen Türkçe olabilmesi için Riot Games teknik ekip ve seslendirme sanatçıları dahil 30 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Aylardır sıkı bir çalışma takviminde olan ekip şu ana kadar, 13.000 kelime oyun içi metin, 25.000 kelime oyun dışı metin ve 14.000 kelime seslendirme metni çevirisi gerçekleştirildi.

VALORANT'I OYNAMAK ÜCRETSİZ Mİ?

Oyunseverler tarafından merakla beklenen 'ı oynamak tamamen ücretsiz. Ancak Riot Games tarafından yapılan açıklamaya göre oyun içi satın almalar olacak.

VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

En Düşük – saniyede 30 kare:

İşlemci (): Intel Core 2 Duo E8400

(): Intel HD 3000

RAM: 4GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Önerilen Özellikler – saniyede 60 kare:

İşlemci (CPU): Intel i3-4150

Ekran Kartı (GPU): Geforce GT 730

RAM: 4GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Yüksek Donanım Özellikleri – saniyede 144+ kare:

İşlemci (CPU): Intel Core i5-4460 3.2GHz

Ekran Kartı (GPU): GTX 1050 Ti

RAM: 4GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

PC donanım önerisi:

Windows 7/8/10 64-bit

4GB RAM

1GB of VRAM

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