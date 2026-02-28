Trendyol Süper Lig'de heyecan 24. haftasında devam ediyor. Ligin İzmir temsilcisi Göztepe, sahasında İkas Eyüpspor'u konuk ediyor. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte mücadelenin detayları...

GÖZTEPE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Göztepe-İkas Eyüpspor karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GÖZTEPE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Taha, Cherni, Miroshi, Krastev, Antunes, Juan, Janderson

İkas Eyüpspor: Jankat, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Talha, Taşkın, Mateusz, Baran Ali, Lenny, Angel, Umut Bozok

GÖZTEPE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI KÜNYESİ

Tarih: 28 Şubat Cumartesi

Saat: 20.00

Stat: Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu (İzmir)

Kanal: beIN Sports 2

Orta Hakem: Batuhan Kolak

1. Yardımcı Hakem: Selahattin Altay

2. Yardımcı Hakem: Serdar Osman Akarsu

Dördüncü Hakem: Alpaslan Şen