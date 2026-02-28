Murat Kaytaz: Orkun'un yokluğunu hissettik

Sergen Yalçın'ın sarı kart cezalısı olduğu Kocaelispor maçında Beşiktaş'ta yedek kulübesindeki yetkili isim Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz oldu. Kaytaz, 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ORKUN'UN YOKLUĞUNU HİSSETTİK"

"Maç öncesi söylemiştim, uzun bir yenilmezlik süremiz var ama bize yakışmayan beraberlikler vardı. İçeride maça çıkmadan 'Büyük takımız ve kazanma alışkanlığı edinmemiz lazım' demiştim. Sergen Hoca her zaman daha fazla koşma ve mücadele istiyor. Aksine izin vermez. Yeni transferlerin kattığı dinamizm ile çok daha iyi oynamaya başladık. Takım savunmasında çok iyiyiz. İkinci bölge savunmasında biz gelmeden çok şiddetli baskı gördük ve bu sürdürebilir değil. Sonrasında takım sıkıntı yaşıyordu. Üretkenlik anlamında üçüncü bölgede hareketsiz kaldı. Orkun Kökçü'nün olmamasını hissettik. Daha coşkulu ve daha iyi oynayacağız. Özellikle iç saha maçlarında daha coşkulu ve daha iyi oynuyoruz. Burada zor bir atmosfer var, kazandığımız için çok mutluyuz."