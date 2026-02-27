Augsburg-Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Bundesliga

Haberler

Augsburg-Köln maçı ne zaman? Almanya Bundesliga’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Augsburg ile Köln arasında oynanacak. FC Augsburg, taraftarı önünde kazanarak yükselişini sürdürmek isterken, 1. FC Köln deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

27.02.2026 16:45

Almanya Bundesliga'da Cuma akşamı futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında FC Augsburg ile 1. FC Köln, Augsburg şehrindeki WWK Arena'da karşı karşıya gelecek. Sezonun kritik haftalarına girilirken iki takım da sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak. Augsburg, özellikle iç saha performansıyla son dönemde dikkat çekiyor. Taraftarı önünde oynadığı maçlarda daha agresif ve tempolu bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, bu karşılaşmada da serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Orta saha presi ve hızlı kanat organizasyonlarıyla rakip savunmayı zorlamayı planlayan Augsburg, üç puanla üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Augsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta?

AUGSBURG-KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Augsburg-Köln maçı, 27 Şubat Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 22:30'da başlayacak.

AUGSBURG-KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Augsburg ile Köln arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

AUGSBURG'DA EKSİKLER SINIRLI, KADRO İSTİKRARI DİKKAT ÇEKİYOR

FC Augsburg'da teknik direktör Jess Thorup'un (Baum ifadesi yerine güncel teknik heyet kurgusu kullanılabilir) takıma yaptığı dokunuşlar olumlu sonuç verirken, son haftalardaki çıkışta kadro istikrarının da büyük payı bulunuyor. Sezonun kritik bölümüne girilirken Augsburg cephesinde sakat oyuncu sayısının az olması önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

ALEXIS CLAUDE-MAURICE FORMUNUN ZİRVESİNDE

Ev sahibi ekipte son haftaların en dikkat çeken ismi ise Fransız forvet Alexis Claude-Maurice. Yedi maçta yedi gole doğrudan katkı sağlayan yıldız oyuncu, hücum hattının en önemli silahı konumunda. Geçtiğimiz hafta sonu Wolfsburg karşısında alınan 3-2'lik galibiyette yaptığı iki asistle galibiyetin mimarlarından biri olan Claude-Maurice'in, Köln karşısında da kilit rol üstlenmesi bekleniyor.

