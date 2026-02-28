Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndak, zorlu mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Ev sahibi Kasımpaşa'da teknik heyet, kart cezalıları ve önemli sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Özellikle orta saha ve savunma hattındaki kritik eksikler, teknik direktörün oyun planında zorunlu değişikliklere gitmesine neden olabilir. Konuk ekip Çaykur Rizespor cephesinde ise teknik direktör Recep Uçar, deplasmanda topa sahip olan ve oyunu domine eden tarzını bu maçta da sürdürmeyi planlıyor. Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Kasımpaşa-Çaykur Rizespor karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanıyor. Mücadele saat 13.30'da başladı.
KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can, Allevinah, Diabate, Denedyczak, Cenk
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Halil.
KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KÜNYESİ
Tarih: 28 Şubat Cumartesi
Saat: 13.30
Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu (İstanbul)
Kanal: beIN Sports 2
Orta Hakem: Adnan Deniz Kayatepe
1. Yardımcı Hakem: Mustafa Şavranlar
2. Yardımcı Hakem: Mert Bulut
Dördüncü Hakem: Ömer Faruk Gültekin
VAR: İsmet Arzuman
AVAR: Ergin Turan
AVAR: Hüseyin Demir
AVAR: Mehmet Kerem Güven