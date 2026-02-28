Süper Lig'de düşme hattındaki Kasımpaşa ile orta sıralarda tutunmaya çalışan Çaykur Rizespor, 24. hafta maçında İstanbul'da karşı karşıya geliyor. 20 puanla 16. sırada bulunan ve son haftalarda kritik puan kayıpları yaşayan ev sahibi Kasımpaşa, taraftarının desteğiyle ligde kalma mücadelesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. Karşısında ise 24 puanla 11. sırada yer alan ve Recep Uçar yönetiminde toparlanma sürecinde olan Rizespor bulunuyor. Karadeniz ekibi, zorlu İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak hem puan farkını açmak hem de ilk 10 hedefine yaklaşmak istiyor. Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndak, zorlu mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Ev sahibi Kasımpaşa'da teknik heyet, kart cezalıları ve önemli sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Özellikle orta saha ve savunma hattındaki kritik eksikler, teknik direktörün oyun planında zorunlu değişikliklere gitmesine neden olabilir. Konuk ekip Çaykur Rizespor cephesinde ise teknik direktör Recep Uçar, deplasmanda topa sahip olan ve oyunu domine eden tarzını bu maçta da sürdürmeyi planlıyor. Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Kasımpaşa-Çaykur Rizespor karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanıyor. Mücadele saat 13.30'da başladı.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can, Allevinah, Diabate, Denedyczak, Cenk

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Halil.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KÜNYESİ

Tarih: 28 Şubat Cumartesi

Saat: 13.30

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu (İstanbul)

Kanal: beIN Sports 2

Orta Hakem: Adnan Deniz Kayatepe

1. Yardımcı Hakem: Mustafa Şavranlar

2. Yardımcı Hakem: Mert Bulut

Dördüncü Hakem: Ömer Faruk Gültekin

VAR: İsmet Arzuman

AVAR: Ergin Turan

AVAR: Hüseyin Demir

AVAR: Mehmet Kerem Güven