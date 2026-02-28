Beşiktaş'ta 1-0'lık galibiyet ile sonuçlanan Kocaelispor mücadelesinde siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golü kaydeden Emmanuel Agbadou, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"BEŞİKTAŞ'A KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

"İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlere hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanmak alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık. Beşiktaş'ta ilk golüm ve galibiyeti getirdi. Mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."