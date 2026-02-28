Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, zorlu maçta rakibini 1-0'lık skorla yendi. Galibiyet golünde Emmanuel Agbadou'ya asisti yapan Vaclav Cerney, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Cerny, "Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak büyüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Duran toplar böyle kısır maçlarda çok önemli oluyor Maçtan önce bunu konuştuk. Bazen kilit açıyorsunuz. Bunu başardık. En önemli şey 3 puan almak ve yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.