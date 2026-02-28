Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"YUNUS VE SALLAI'NİN AĞRILARI VAR"

"Zorlu fikstüre girmedik, o fikstürden hiç çıkmadık. Bu maçları ynamak çok güzel. Keyfine varmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz. Yoğun fikstürden dolayı mutluyum. 3 gün önce uzatmalı bir maç oynadık. 3 oyuncumuz 120 dakika oynadı, Torreira 105 dakika oynadı. Büyük bir yorgunluk oldu, mental olarak da yorgunluk var. Bazı bölgelerde değişim yaptık. Sakatlık riski olanları koruyoruz. Yunus yok kadroda. Ağrılarından dolayı son maçta kullanamadık. O ağrılarla uzun süredir oynuyor, hep de iyi oynuyor. Bugün olmayacak. Sallai'nin ağrısı oldu dün. Çok önemli bir şey değil. Hem Yunus hem Sallai, bir sonraki haftayı yakalayacaklar."

"AVRUPA DÖNÜŞLERİ ZOR OLUYOR"

"Bazı değişiklikler yaptık. Rakibe uygun tercihler yaptık. Önde hızlılar, savunma arkasına koşu atıyorlar. Hem Alanyasporlu futbolcuları hem teknik direktörleri Pereira'yı tebrik etmek lazım. Kendi oyunlarını hep oynuyorlar. Bugün çok dikkatli olmamız gerekiyor. Rakibimizin neler yapacağını aşağı yukarı biliyoruz. Top rakipteyken top bizdeyken planlar yaptık. Bu planları doğru şekilde uygulamalıyız. Bizim gibi takımlar için hem Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz hem şampiyonluğa gidiyorsunuz. Bireysel performanslar çok önemli. Hücumda yine yorgunlukları olanlar var, Barış ve Osimhen 120 dakika oynadı. Maçı domine edip devamında onlarla ilgili karar verebiliriz. İyi ve zor bir takıma karşı oynayacağız. Maçın başlangıcında iyi olmalıyız. Taraftarımızın desteği çok önemli. Bazı maçlar vardır, takımı uyandırmak gerekiyor. Avrupa dönüşleri zor oluyor. Biz zaten motive ediyoruz. Taraftarın da devrede olması gerekiyor."

"ÖNDEKİ BASKI ÖNEMLİ"

"Forvet arkasında değişiklik kullanacağız, Barış ve Lang'ı kullanacağız. 3'lü savunmaya karşı oynayacağız. Öndeki karşılamaları öndeki oyuncularla yapmak istiyoruz. Öndeki baskı önemli olacak. Mevki değişikliklerini düşüneceğiz. Kimle o o bölgede başlayacağımı söylemiyorum."