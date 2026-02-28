Göztepe sahasında İkas Eyüpspor ile yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, sahasında İkas Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı. İşte mücadelenin detayları... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleden gol sesi çıkmadı ve iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

İzmir ekibinde Janderson, mücadelenin 8. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.

Göztepe bu sonuçla puanını 42'ye yükseltirken, İkas Eyüpspor puanını 22'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, 7 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak. İkas Eyüpspor ise 9 Mart Pazartesi günü aynı saatte Kocaelispor'u ağırlayacak.