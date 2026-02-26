Haberler

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | 26 Şubat 2026 Süper Loto sorgulama ekranı

Süper Loto'da 26 Şubat 2026 çekilişi tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu. Milyonlarca loto severin merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Bu haftanın şanslı rakamları ile büyük ikramiyeyi kazanan var mı? 6 bilen katılımcı sayısı ve dağıtılan toplam ödül tutarı netleşti. Haftada 3 kez yapılan çekilişlerde ikramiye miktarları her hafta değişiyor. Biletinizi kontrol etmek ve kazanan numaraları öğrenmek için detayları inceleyebilirsiniz. İşte, 26 Şubat Perşembe Süper Loto sonuçları...

Giriş Tarihi: 25.02.2026 06:40

Süper Loto'da heyecan doruktaydı. 26 Şubat 2026 tarihli çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. Haftanın şanslı rakamlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun araştırma yapıyor. Süper Loto çekilişleri haftada iki kez gerçekleştirilirken, büyük ikramiye tutarı her hafta değişebiliyor. 26 Şubat Süper Loto çekilişinde 6 bilen kişi sayısı ve dağıtılan toplam ikramiye miktarı da netleşti. "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu akşam saatleri itibarıyla yanıt buldu. İşte, 26 Şubat Perşembe Süper Loto kazandıran numaralar...

SÜPER LOTO 26 ŞUBAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 26 Şubat Perşembe günü saat 21.30'da gerçekleşti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 26 ŞUBAT PERŞEMBE

37-26-44-3-57-19

SÜPER LOTO 24 ŞUBAT SONUÇLARI

6-19-31-39-47-51

26 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

SONRAKİ SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sonraki Süper Loto çekilişi 1 Mart Pazar günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

