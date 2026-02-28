Beşiktaş'ta Kocaelispor galibiyetinin ardından Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları dikkat çekti. Yetenekli oyuncu, "Kazandığımız için mutluyuz. Çok iyi oynamadık ama çok iyi mücadele ettik. Zemin de iyi oynamaya müsaade etmedi. İki takım da iyi mücadele etti ama kazanan biz olduk. Kazanma alışkanlığı çok önemli. Galatasaray ile zorlu bir derbi oynayacağız. Onu da kazanarak inşallah 4'te 4 yaparız." dedi.