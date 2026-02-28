Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar taraftarı önünde kazanarak gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Akdeniz ekibiyle güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçı canlı anlatım için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, saat 20.00'de RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 55 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 10. sırada yer alıyor.

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray, Corendon Alanyaspor karşısında 3 puan alıp, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

GALATASARAY-CORENDON ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Sanchez, Eren, Torreira, Sara, Barış, Lang, Sane, Osimhen

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergonaj, Aliti, Ümit, Lima, Ruan, Makouta, Elia, Janvier, Hwang, Mounie

GALATASARAY-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Rams Park'ta oynanıyor. Galatasaray ile Corendon Alanyaspor arasındaki karşılaşma 28 Şubat Cumartesi günü futbolseverlerle buluştu.

GALATASARAY-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu önemli randevu, Türkiye saati ile 20.00'de başladı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kritik bir 90 dakikaya çıktı

GALATASARAY- CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1, bu mücadeleyi canlı olarak ekranlara getiriyor. Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Altan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu oldu. VAR'da Halil Umut Meler, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapıyor.

REKABETTE 20. BULUŞMA

Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 20. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 19 maçta sarı-kırmızılıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Galatasaray bu maçların 13'ünü kazanırken, Corendon Alanyaspor 3 galibiyet elde etti; 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

⚽ Gol istatistiklerinde de Cimbom'un net üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Alanyaspor 18 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadeleyi ise Mauro Icardi'nin attığı golle Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

GALATASARAY İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Lider Galatasaray, yalnızca puan tablosunda değil, istatistiklerde de dikkat çekiyor. 23 haftada attığı 55 golle ligin en golcü takımı olan sarı-kırmızılılar, +38 averaj ile de fark yaratıyor. Savunma performansında da güçlü bir grafik çizen Aslan, kalesinde gördüğü 17 golle ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda.

Alanyaspor karşısında hem hücum etkinliğini sürdürmek hem de savunma disiplinini korumak isteyen Galatasaray, Rams Park'ta yeni bir galibiyet daha alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

GALATASARAY-CORENDON ALANYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

