Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.



Karşılaşmada kazanan taraf 3-0'lık skorla Çaykur Rizespor oldu. Karadeniz temsilcisinin galibiyet golleri 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Valentin Mihaila ve 80. dakikada Adedire Mebude'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 27'ye çıkaran Çaykur Rizespor, maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi.

20 puanda kalan Kasımpaşa ise küme düşme hattından kurtulamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Laçi'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

25. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Hojer'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Gianniotis'in sektirdiği topu Halil Dervişoğlu altıpastan ağlara gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada Frimpong'un pasında Benedyczak'ın ceza sahası içinde gelişine vuruşunda top kalecide kaldı.

56. dakikada Çaykur Rizespor skoru 2-0 yaptı. Sol kanatta topla buluşan Mihaila'nın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği şutta top filelerle buluştu.

80. dakikada Karadeniz ekibi farkı 3'e çıkardı. Sowe'un pasıyla buluşan Olawoyin hızla ceza sahasına girerek sağdan bindiren Mebude'ye pasını verdi. Mebude sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.