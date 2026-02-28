Göztepe-İkas Eyüpspor maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'in 24. haftasında İzmir'de kritik bir mücadele yaşanacak. Avrupa kupalarına giden yolda önemli bir konumda bulunan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda düşme hattıyla mücadele eden İkas Eyüpspor ile karşılaşıyor. 41 puanla 5. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından taraftarı önünde galibiyete hasret. Stanimir Stoilov yönetimindeki ev sahibi ekip, Avrupa potasındaki yerini sağlamlaştırmak için kazanmak zorunda. Konuk ekip İkas Eyüpspor ise 21 puanla 15. sırada bulunuyor ve küme düşme tehlikesinden uzaklaşmak için her puan değerli. Atila Gerin yönetiminde yeni bir döneme giren İstanbul temsilcisi, zorlu İzmir deplasmanından en az bir puanla dönmeyi hedefliyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...