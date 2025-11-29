Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI 11'LER:

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Attila, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Taylan, Jurecka, Emrecan, Rak-Sakyi, Sowe.

Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadele bugün saat 14.30'da başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.