Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI 11'LER:
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Attila, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Taylan, Jurecka, Emrecan, Rak-Sakyi, Sowe.
Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.
ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadele bugün saat 14.30'da başladı.
ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.