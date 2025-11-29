Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin son dakikaları dikkat çeken anlara sahne oldu. Mücadelede Gaziantep FK adına 90+6. dakikada Boateng ağları havalandırırken golden önce yaşananlar gündem oldu.
Kamara ve Robin Yalçın, saha içerisinde kavga ederken savunma oyuncuları tartışmaya odaklandı. Eyüpspor kalecisi Felipe de tartışmayı bitirmek için o noktaya hareket etti. Ev sahibi takımdan Boateng, topu kaleci yokken boş ağlara gönderdi. Hakem golü verdi.
İŞTE O ANLAR:
NOT: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.