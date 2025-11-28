Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçında Kocaelispor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.



Ev sahibi ekip rakibini 1-0 mağlup etti.



Kocaelispor'un golünü 24. dakikada Serdar Dursun kaydetti.



Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 18 yaptı.



Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Kocaelispor evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.



Gençlerbirliği ise Ankara'da Karagümrük'ü ağırlayacak.