Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Tümosan Konyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Körfez ekibi mücadeleyi 3-2 kazanarak çıktığı son 2 maçtan 6 puan almayı başardı.

Karşılaşmada gol perdesini 44. dakikada Tayfur Bingöl açtı. İlk yarı bu golle Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

2. yarıda ev sahibi Konyaspor'da Pedrinho skoru penaltıdan 1-1'e getirdi. 63. dakikada Kocaelispor'dan Keita skoru 2-1'e getirdi.

Ardından Tayfur Bingöl bir kez daha sahneye çıktı ve 71. dakikada takımının 3. golünü kaydetti.

Mücadelenin 77. dakikasında Umut Nayir, Konyaspor adına ağları havalandırdı ve skoru 3-2 yapan golü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Kocaelispor, Konya deplasmanından 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Maçın ardından Kocaelispor 8 puanla 13. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 11 puanla 8. sırada bulunuyor.