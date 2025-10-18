Trendyol Süper Lig’de günün VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı sürüyor. Bugün oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Günün ilk maçında Konyaspor - Kocaelispor karşılaşmasının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu. Mücadelede AVAR görevini Abdullah Bora Özkara ve Alper Akarsu üstlenecek.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında VAR koltuğunda Alper Çetin yer alacak. AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Eren Özemişçioğlu görev yapacak.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor mücadelesinde VAR hakemi Ömer Faruk Turtay olarak belirlendi. AVAR ekibinde Hakan Yemişken ile Oğuzhan Aksu bulunacak.

Günün son maçında ise Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka görev yapacak. AVAR olarak Mehmet Kısal ve Mehmet Türkmen sahada olacak.