Video Spor Toto Süper Lig Videoları Ertuğrul Doğan açıkladı! Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda neler konuşuldu?

Ertuğrul Doğan açıkladı! Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda neler konuşuldu?

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yapılan kritik toplantıda hangi konulardan bahsedildiğini basın mensuplarına aktardı. Doğan açıklamasında, "Bugün gerçekleştirdiğimiz Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda; oyun kalitesinin artırılması, Süper Lig futbolcu uygunluğu ve yabancı sınırı, altyapı organizasyonu gibi konular hakkında konuşuldu. Şu anda içeride, hakem organizasyonları ile ilgili sunum devam ediyor." sözlerine yer verdi.

15 Ekim 2025 | 15:35
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:58
Doğan açıkladı! Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda neler konuşuldu? 15 Ekim 2025 | 12:00
06:57
Açıkalın: Yabancı bir teknik adam ile çalışmayı düşünüyoruz 09 Ekim 2025 | 12:00
02:09
Nuri Şahin imzayı attı! 15 Eylül 2025 | 12:00
00:48
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan! İşte ilk sözleri 29 Temmuz 2025 | 12:00
05:31
Taylan Antalyalı: Fatih Terim gibi üst düzey bir hocayla çalışmak ayrıcalıktı 28 Temmuz 2025 | 12:00
04:42
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu 22 Temmuz 2025 | 12:00
07:45
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu 22 Temmuz 2025 | 12:00
01:06
Serdar Dursun'dan Hakan Çalhanoğlu açıklamaları! 20 Temmuz 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN