Ertuğrul Doğan açıkladı! Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda neler konuşuldu?
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yapılan kritik toplantıda hangi konulardan bahsedildiğini basın mensuplarına aktardı. Doğan açıklamasında, "Bugün gerçekleştirdiğimiz Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda; oyun kalitesinin artırılması, Süper Lig futbolcu uygunluğu ve yabancı sınırı, altyapı organizasyonu gibi konular hakkında konuşuldu. Şu anda içeride, hakem organizasyonları ile ilgili sunum devam ediyor." sözlerine yer verdi.
Doğan açıkladı! Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda neler konuşuldu? 15 Ekim 2025
Açıkalın: Yabancı bir teknik adam ile çalışmayı düşünüyoruz 09 Ekim 2025
Nuri Şahin imzayı attı! 15 Eylül 2025
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan! İşte ilk sözleri 29 Temmuz 2025
Taylan Antalyalı: Fatih Terim gibi üst düzey bir hocayla çalışmak ayrıcalıktı 28 Temmuz 2025
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu 22 Temmuz 2025
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu 22 Temmuz 2025
Serdar Dursun'dan Hakan Çalhanoğlu açıklamaları! 20 Temmuz 2025
