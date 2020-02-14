Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Son 2 haftada 4 puan alan ve geçtiğimiz hafta lider Sivasspor deplasmanından beraberlikle ayrılmıştı. Sergen Yalçın'ın teknik adamlık koltuğuna oturmasıyla beraber 2 karşılaşmasını da kazanıp ritim bulan Beşiktaş da geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı sahasında 3-0 yenmişti. Peki Medipol Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İki takımın muhtemel 11'leri nasıl olacak? Dev karşılaşmaya dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Lig'in 22. haftasında, Okan Buruk'un ekibi Medipol Başakşehir Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte ritim bulan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Geride bıraktığımız 21 haftada; 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Başakşehir, 40 puanla 3. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Beşiktaş ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle birlikte 36 puanla 7. sırada bulunuyor.

Zirveyi çok yakından ilgilendiren karşılaşmada ilk devre siyah-beyazlılar, turuncu-lacivertlileri ağırlamış ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Süleyman Özay yapacak. VAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER...

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Edin Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli.

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, N'Kouodu, Burak Yılmaz.

BAŞAKŞEHİR ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Bu zorlu müsabaka öncesi Başakşehir'in rakibine karşı son maçlardaki sayısal üstünlüğü ise göze çarpıyor. Okan Buruk'un takımı, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 maçın sadece 1'inde mağlubiyet gördü. 4 karşılaşmayı kazanan turuncu-lacivertli takım, 3 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

Bu maçlarda 11 gol atan Medipol Başakşehir, ağlarında da 8 gol gördü.

Turuncu-lacivertliler, söz konusu süreçte siyah-beyazlılara karşı tek yenilgisini geçtiğimiz sezon deplasmanda 2-1'lık skorla almıştı.

LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 23 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 26 golüne, turuncu-lacivertli ekip 27 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta yapılan maç 1-1 tamamlandı.

DEPLASMANDA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 12 resmi maçtan sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi.

İki takım Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde, 7'si Atatürk Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 12 kez karşı karşıya geldi. 11'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu maçlardan 6'sını Medipol Başakşehir, 1'ini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Rekabette sahasındaki son 3 randevuyu kazanan Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda toplam 18 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 12 maçın tamamında gol yerken, 3'ünde gol yollarında suskun kaldı.

ZORLU PERİYOT BAŞLIYOR

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek.

Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek. Bir sonraki hafta, üstünde yer alan takımlardan Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da MKE Ankaragücü ile evinde oynayacak.

Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak.

Burak Yılmaz serisini sürdürmek için oynayacak

Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yılmaz, son 4 resmi maçta 4 gol kaydetti.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 9 gole imza attı.

GÖKHAN GÖNÜL CEZALI

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, sarı kart cezası nedeniyle yarınki zorlu karşılaşmada görev alamayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Gökhan, 21. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında da aynı durumu yaşayarak cezalı duruma düştü.

Sakatlığı henüz geçmeyen Dorukhan Toköz de yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

5 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

* Beşiktaş'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, rakibiyle daha önce oynadığı sekiz iç saha karşılaşmasında iki galibiyet alabilmişti (5B 1M).

* Başakşehir ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Beşiktaş (4B 3M), tek galibiyetini geçen sezon aldı (2-1).

* Başakşehir, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı ağırladığı 11 maçta da rakip fileleri havalandırdı (toplam 17 gol) ve bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti (Kasım 2014'te 1-2).

* Bu sezon Süper Lig'de en az berabere kalan iki takımdan biri olan Beşiktaş'ın (3; Rizespor ile birlikte) son 13 karşılaşması eşitlikle tamamlanmadı (9G 4M).

* Başakşehir forması giyen Demba Ba, Süper Lig'de çıktığı son beş maçta da gol katkısı yapmayı başardı (5 gol & 1 asist).

* Edin Visca, Başakşehir formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığı son yedi Süper Lig maçının beşinde asist yaptı (toplam 5).

* Burak Yılmaz, Süper Lig'de çıktığı son 10 Başakşehir maçında rakip filelere toplam 11 gol gönderdi.

* Bu sezon Süper Lig'de sekiz asisti bulunan Caner Erkin, 2014/15'ten (8) bu yana en fazla gol pası verdiği sezona ulaşmak için sahaya çıkıyor.

* Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Sergen Yalçın ile rakip olduğu beş Süper Lig maçını da kazanamadı (2B 3M).

* Sergen Yalçın, Ertuğrul Sağlam'dan (2007/08) bu yana Beşiktaş'ın başında görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yerli teknik direktör olmak için Başakşehir karşısına çıkıyor.