Beşiktaş yönetiminin transferde yoğun mesai harcadığı bölgelerin başında sol bek geliyor. Fotomaç'ın haberine göre, kış döneminde Lazio'da forma giyen Nuno Tavares'in transferini sonuçlandıramayan siyah-beyazlıların, Juan Cabal'a kanca attığı iddia edildi.

Calciomercato'da yer alan haberde, teknik direktör Luciano Spaletti'nin oyuncunun performansından memnun olmadığı ve Torino temsilcisinin Kolombiyalı sol bekle sezon sonunda yolları ayırmayı planladığı belirtildi.

KART PAHALIYA PATLADI



Haberde temsilcimiz Galatasaray'ın 5-2 kazandığı karşılaşmada Cabal'ın kırmızı kartla oyundan atılmasının bardağı taşıran son damla olduğu vurgulandı. Beşiktaşlı kurmayların, Galatasaray maçından sonra bir daha forma şansı bulamayan 25 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine dahil ettiği öğrenildi. Kartal'ın Murillo transferinde olduğu gibi bu fırsatı iyi değerlendirip deneyimli sol beki renklerine katmak istediği gelen haberler arasında.

2 KEZ AĞLARI SALLADI



Serie A'da son 1.5 aydır yedek kulübesinden çıkamayan Juan Cabal, ligde 12 karşılaşmada 286 dakika süre aldı. 25 yaşındaki sol bek, Atalanta ve Bologna maçlarında fileleri havalandırarak 2 gollük katkı yaptı. Kolombiyalı oyuncu sakatlıkları nedeniyle toplam 10 karşılaşmada forma giyemedi.

ATLETİK VE TEMPOLU

Atletik yapısıyla dikkat çeken Kolombiyalı futbolcu hem sol bek hem de sol stoperde görev yapabiliyor. Cabal kritik müdahaleleriyle savunmasını ayakta tutuyor. Yaşadığı konsantrasyon kaybı nedeniyle zaman zaman yaptığı hatalar, 25 yaşındaki sol bekin en büyük handikapı olarak görülüyor.