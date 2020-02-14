14 Şubat 2020, Cuma
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Okan Buruk, Sergen Yalçın’a karşı ilk galibiyetini aldı
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020
Sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a karşı çıktığı 7. maçta ilk galibiyetini elde etmiş oldu.
Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Zirve yarışında önemli bir galibiyet elde eden turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcısı Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinin en özel üç puanlarından birini almış oldu. Öyle ki Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı çıktığı 7. maçta ilk kez gülen taraf olmayı başardı.
Bundan önce Sergen Yalçın'ın takımlarıyla Başakşehir, Rizespor, Elazığspor ve Gaziantepspor'un başında 6 müsabakada mücadele eden Okan Buruk, 4 yenilgi, 2 beraberlik alabilmişti.
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