14 Şubat 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Okan Buruk, Sergen Yalçın’a karşı ilk galibiyetini aldı

Buruk, Yalçın’a karşı ilk galibiyetini aldı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

Sahasında ’ı 1-0 mağlup eden ’de Teknik Direktör , Beşiktaş Teknik Direktörü ’a karşı çıktığı 7. maçta ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

'in 22. haftasında , evinde 'ı 1-0 mağlup etti. Zirve yarışında önemli bir galibiyet elde eden turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcısı da teknik direktörlük kariyerinin en özel üç puanlarından birini almış oldu. Öyle ki Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü 'a karşı çıktığı 7. maçta ilk kez gülen taraf olmayı başardı.

Bundan önce Sergen Yalçın'ın takımlarıyla Başakşehir, Rizespor, ve 'un başında 6 müsabakada mücadele eden Okan Buruk, 4 yenilgi, 2 beraberlik alabilmişti.

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