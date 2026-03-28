Süper Lig’in 28. haftasında heyecan dorukta. Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Papara Park’ta oynanacak kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler “Trabzonspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Lider Galatasaray 64 puanla zirvede yer alırken, Trabzonspor 60 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Dev maçın yayın bilgileri ve başlama saati merak konusu.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi 4 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.