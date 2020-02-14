14 Şubat 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçına damga vuran görüntü! Demba Ba...

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan turuncu-lacivertliler, puanını 43'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Öte yandan bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten ve Başakşehir adına galibiyeti getiren golü atan Demba Ba'nın golden sonraki görüntüsü olay oldu. İşte o anlar ve maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 14.02.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 22:13
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Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçına damga vuran görüntü! Demba Ba...

Süper Lig'in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Medipol Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

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Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçına damga vuran görüntü! Demba Ba...

Turuncu-lacivertliler, rakibini 50. dakikada Demba Ba'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçına damga vuran görüntü! Demba Ba...

Takımı adına galibiyet golünü kaydeden ve Beşiktaş forması giydiği dönemde gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Senegalli golcü, eski takımına attığı golün ardından sevinmedi. İşte o görüntüler ve maçtan kareler...

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Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçına damga vuran görüntü! Demba Ba...
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Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçına damga vuran görüntü! Demba Ba...
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