14 Şubat 2020, Cuma
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Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçına damga vuran görüntü! Demba Ba...
Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan turuncu-lacivertliler, puanını 43'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Öte yandan bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten ve Başakşehir adına galibiyeti getiren golü atan Demba Ba'nın golden sonraki görüntüsü olay oldu. İşte o anlar ve maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 14.02.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 22:13
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