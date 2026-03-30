Yeni sezon öncesinde orta sahaya minimum iki, olası ayrılıklara karşın üç transfer yapma ihtimali bulunan sarı-kırmızılılar önceliğini bu bölgeye verdi.
Fotomaç'ın haberine göre Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile görüşmelerini sürdüren sarı- kırmızılılar, Al Ahli ile sözleşmesi sona erecek olan ve yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Franck Kessie'yi de gündemine aldı.
29 yaşındaki Fildişili futbolcu, 3 yıllık Suudi Arabistan macerasının ardından yeniden Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamak istiyor.
SİNGO AVANTAJI!
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Wilfried Singo'nun da G.Saray'da bulunmasını avantaja çevirmek isteyen yönetim, ilerleyen günlerde görüşmelere başlayacak
Ancak kariyerinde Atalanta, Milan ve Barcelona gibi önemli Avrupa takımları bulunan Kessie'yi çok sayıda takım yakından takip ediyor.
7 yıl Serie A'da forma giyen Kessie'nin ismi İnter ve Juventus gibi önemli takımlarla da anılıyor. Zorlu bir sürece girecek olan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanacak.