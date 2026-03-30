Fenerbahçe, Asllani'yi böyle ikna edecek! İşte transfer planı
Fenerbahçe, 23 yaşındaki Kosovalı golcü Fisnik Asllani için transfer harekatını başlattı. Alman ekibinden menajerler vasıtasıyla bilgi istendi. Genç yıldız için tüm imkanlar sefer edilecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe hem takıma katkı sağlayacak hem de uzun vadede iyi bir kazanç sağlayacağı bir golcü için harekete geçti. O isim; Hoffenheim'ın 23 yaşındaki yıldızı Fisnik Asllani...
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Kosovalı golcü için menajerler vasıtasıyla Alman ekibinden bilgi istedi.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da çok beğendiği isimlerden olan Asllani için yeşil ışık gelmesi durumunda tüm imkanlar seferber edilecek.
Alman medyası da Fenerbahçe'nin bu transfer girişimini doğruladı. Ülkede yayın yapan Sky Sports DE'nin haberinde; "Fenerbahçe, Hoffenheim'ın oyuncusu Fisnik Asllani'yle ilgileniyor. Resmi temaslar henüz başlamadı.
Ancak kısa süre içinde Türk kulübü harekete geçebilir" denildi. 1.91'lik oyuncu, santrforun yanı sıra; forvet arkasında ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
Çok yönlü bir oyuncu olması Fenerbahçe teknik heyetini cezbeden en önemli nokta. Avrupa'dan da talipleri olan Asllani'yi Fenerbahçe, yüksek bir maaş ve iyi bir projeyle ikna etmeye çalışacak.
DEVLERİN RADARINDA
Asllani, dünya futbolunda yaşanan golcü krizi nedeniyle birçok Avrupa devinin de radarına girmiş durumda.
Özellikle Barcelona, Chelsea ve Tottenham Kosovalı yıldızı transfer listesine ekledi.