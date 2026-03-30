Fenerbahçe’den stopere dev hamle! Hedef Marcos Senesi
Yeni sezon için savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Bournemouth'un yıldızı Marcos Senesi için girişimlere başladı. Sarı-Lacivertliler, transferi Oosterwolde satışıyla finanse etmeyi planlıyor. İşte tüm detaylar...
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe şimdiden çalışmalara başladı.
HEDEF MARCO SENESI
Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler'in hedefinde Premier Lig ekibi Bournemouth'un yıldız stoperi Marcos Senesi olduğu gelen bilgiler arasında. Takvim'in haberine göre Arjantinli futbolcunun menajeri ile temasa geçildi.
OOSTERWOLDE FİNANSE EDECEK
Yönetimin, mevcut kadroda önemli bir satış planladığı ifade ediliyor. Bu doğrultuda Jayden Oosterwolde ile yolların ayrılması ve elde edilecek gelirle Senesi transferinin finanse edilmesi hedefleniyor.