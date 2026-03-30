Yeni sezon için savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Bournemouth'un yıldızı Marcos Senesi için girişimlere başladı. Sarı-Lacivertliler, transferi Oosterwolde satışıyla finanse etmeyi planlıyor. İşte tüm detaylar...

HEDEF MARCO SENESI Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler'in hedefinde Premier Lig ekibi Bournemouth'un yıldız stoperi Marcos Senesi olduğu gelen bilgiler arasında. Takvim'in haberine göre Arjantinli futbolcunun menajeri ile temasa geçildi.