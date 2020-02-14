15 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Burak Yılmaz'dan olay hareket! Oyundan alındıktan sonra...

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Rakibini 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, zirve yarışında kritik bir 3 puan alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Siyah-beyazlı takımın başında ilk yenilgisini alan teknik direktör Sergen Yalçın, maçın 81. dakikasında Burak Yılmaz'ı oyundan alarak Umut Nayir'i sahaya sürdü. Oyundan alındığını gören tecrübeli golcü, yedek kulübesine gitmeden direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 14.02.2020 23:11
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Burak Yılmaz'dan olay hareket! Oyundan alındıktan sonra...

Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş karşısında 1-0 kazanarak kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 50. dakikada Demba Ba kaydetti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 43'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise 2 maç sonra mağlup olarak 36 puanla 6. sırada kaldı.

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Burak Yılmaz'dan olay hareket! Oyundan alındıktan sonra...

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi. Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Ligde bu sezon 8. kez mağlup olan ve 30. puanını yitiren Beşiktaş, 36 puanda kaldı.

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Burak Yılmaz'dan olay hareket! Oyundan alındıktan sonra...

Başakşehir'in Beşiktaş'la karşı karşıya geldiği maça Burak Yılmaz damga vurdu. 81. dakikada oyundan alınan yıldız golcü, yedek kulübesi yerine direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

İşte o anlar...

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Burak Yılmaz'dan olay hareket! Oyundan alındıktan sonra...
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Burak Yılmaz'dan olay hareket! Oyundan alındıktan sonra...
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