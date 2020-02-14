15 Şubat 2020, Cumartesi
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Burak Yılmaz'dan olay hareket! Oyundan alındıktan sonra...
Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Rakibini 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, zirve yarışında kritik bir 3 puan alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Siyah-beyazlı takımın başında ilk yenilgisini alan teknik direktör Sergen Yalçın, maçın 81. dakikasında Burak Yılmaz'ı oyundan alarak Umut Nayir'i sahaya sürdü. Oyundan alındığını gören tecrübeli golcü, yedek kulübesine gitmeden direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 14.02.2020 23:11
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