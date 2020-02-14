Burak Yılmaz'dan olay hareket! Oyundan alındıktan sonra...

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi. Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Ligde bu sezon 8. kez mağlup olan ve 30. puanını yitiren Beşiktaş, 36 puanda kaldı.