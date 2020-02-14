14 Şubat 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Başakşehir evinde Beşiktaş’a yine kaybetmedi

Başakşehir evinde Beşiktaş’a yine kaybetmedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.02.2020

’in 22. haftasında ’ı 1-0 mağlup eden , bu sonuçla rakibine karşı evinde oynadığı son dört maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

Medipol , 'in 22. haftasında evinde 'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 43'e yükselten turuncu-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. 'un takımı, bu galibiyetle siyah-beyazlılara karşı evindeki yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmış oldu. Geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 1-0 ile geçen turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda da aynı skorla galip gelmişti. 2016-2017 sezonunda da Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-1 yenen M.Başakşehir, son mağlubiyeti ise 2014-2014 sezonunda 2-1 kaybederek yaşamıştı.

haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Başakşehir - Beşiktaş maçına damga vuran görüntü! Demba Ba... Başakşehir - Beşiktaş maçına damga vuran görüntü! Demba Ba...
Bir devir sona eriyor! F.Bahçe'de flaş ayrılık... Bir devir sona eriyor! F.Bahçe'de flaş ayrılık...
Quaresma: Beşiktaş'ın teknik direktörü olmak isterim Quaresma: Beşiktaş'ın teknik direktörü olmak isterim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör