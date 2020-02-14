Erman Toroğlu: Başakşehir Beşiktaş'ı istediği gibi oynattı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Başakşehir maçı istediği gibi oynadı, Beşiktaş'ı da istediği gibi oynattı." dedi.