Galatasaray'da Okan Buruk'tan yakın temas: Hakan Çalhanoğlu
Galatasaray, yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek için Hakan Çalhanoğlu transferinde yeniden harekete geçti. Inter'in bonservis beklentisini düşürmesiyle birlikte sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya her zamankinden daha yakın. İşte tüm detaylar...
Yeni sezonun kadro planlamasına erken başlayan Galatasaray, orta sahaya yapacağı takviye için rotasını yeniden Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de gündemine aldığı milli yıldız için bu kez daha somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
TRANSFERDE DENGELER DEĞİŞEBİLİR
Daha önce Inter ile yapılan görüşmelerde bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamamış, İtalyan kulübünün talep ettiği 35 milyon Euro Galatasaray tarafından yüksek bulunmuştu. Ancak son gelişmeler, transferde dengelerin değişebileceğini gösteriyor.
Akşam'ın haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Hakan Çalhanoğlu ile sık sık temas kurduğu ve yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini yönetime rapor ettiği öne sürüldü. Deneyimli çalıştırıcının, transferin kısa sürede tamamlanması yönünde ısrarcı olduğu ifade ediliyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Inter cephesi de oyuncunun ayrılığına eskisine göre daha sıcak bakıyor. Orta sahada yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen kulübün, sözleşme yenileme ihtimalini düşük gördüğü ve bonservis beklentisini aşağı çektiği belirtiliyor.
15 MİLYON EURO
İddialara göre, daha önce 35 milyon Euro talep eden Inter, bu rakamı 15 milyon Euro seviyelerine kadar indirmiş durumda. Bu gelişme, Galatasaray yönetiminin transfer için yeniden harekete geçmesine neden oldu.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Bu sezon Inter formasıyla 26 maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımının en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü. Hem oyun kurucu kimliği hem de liderliğiyle öne çıkan milli futbolcu, Galatasaray'ın orta saha planlamasında kilit rol için düşünülüyor.
ASLAN SONUCA BAĞLAMAK İSTİYOR
Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda resmi teklif yaparak bu transferi sonuçlandırmak istediği belirtiliyor.