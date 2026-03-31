Galatasaray'ın kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun yeni talibi...
Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A ekibi Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo'da flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, dev kulübün Zaniolo'ya olan ilgisini açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...
Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla beraber İtalya Serie A'da Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İtalyan yıldız, 2,5 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla sarı-kırmızılı ekipten İtalyan ekibine kiralanmıştı.
Çizme basını, Zaniolo'nun gösterdiği başarılı performansın ardından Udinese'de mutlu olduğunu sarı-kırmızılı ekibe iki teklif yapacağını duyurmuştu.
İTALYAN DEVİNDEN BÜYÜK İLGİ
Tutto Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan devi Milan, Nicolo Zaniolo'nun durumunu yakından takip ediyor. Udinese'nin ise İtalyan yıldızı 10 milyon euro karşılığında transfer etmek istediği ancak takımdan ayrılıp ayrılmayacağına dair belli bir karar alınmadığı haberde belirtildi.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı tüm kulvarlarda 28 maçta 6 gol ile 6 asistlik skor katkısı verdi.