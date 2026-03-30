Yayın Tarihi: 30.03.2026 - 11:53Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 - 12:20
Fenerbahçe'de yeni sezon için hazırlıklar devam ederken takımdan ayrılacak oyuncular da belirlenmeye başladı.
Fenerbahçe'nin büyük umutlar ile 2022-2023 transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Emre Mor, sarı-lacivertli yönetimin beklentilerini karşılamakta zorluk çekti.
3 KULÜP BİRDEN
Fotomaç'ın haberine göre Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen milli oyuncu için Trendyol Süper Lig'den talipler çıkmaya başladı.
28 yaşındaki kanat oyuncusu için Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Alanyaspor'un transfer çalışmaları başladı. Oyuncu için üç kulüp de Emre Mor'un menajeriyle temasa geçmeye hazır.
2025-2026 SEZONUNDA FORMA GİYMEDİ
Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla bu sezon resmi maça çıkmadı.