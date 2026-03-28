Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan mücadele, Kadıköy'deki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Taraftarlar "FB - BJK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Derbi biletleri de yoğun ilgi görüyor. İstanbul'un iki dev çınarı Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki rekabet, sadece bir spor müsabakası değil, şehri ve taraftarı ikiye bölen devasa bir kültürel olaydır. 1924 yılında Taksim Stadı'nda başlayan bu yolculuk, günümüzde dünyanın en önemli derbileri arasında gösteriliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? İşte cevabı...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbi, 5 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek müsabakanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

YAKIN DÖNEMDEN İZ BIRAKAN MAÇLAR

3-3'lük Unutulmaz Geri Dönüş (2018-19): Beşiktaş'ın ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı maçta Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru 3-3'e getirerek tarihi bir geri dönüşe imza atmıştır.

Kadıköy'de 10 Kişiyle Zafer (2020-21): Beşiktaş, 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ederek hafızalardan silinmeyecek bir galibiyet almıştır.

10 Kişilik Beşiktaş'tan 4 Gollü Resital (2022-23): Yine Kadıköy'de oynanan maçta Beşiktaş 1-0 geriye düşüp 10 kişi kalmasına rağmen, Redmond'ın yıldızlaştığı gecede sahadan 4-2 galip ayrılmıştır.

Fenerbahçe'nin Süpürgesi (2023-24): Fenerbahçe, bu sezonda hem deplasmanda (3-1) hem de iç sahada (2-1) rakibini yenerek 2014-15 sezonundan sonra ilk kez rakibini her iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştır.