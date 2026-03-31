Liglere verilen milli arada Almanya, hazırlık maçında Gana ile karşı karşıya geldi.
Stuttgart Arena'da oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi ülke oldu.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Kai Havertz (p) ve 88. dakikada Deniz Undav kaydetti.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 77. dakikasında oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu, 88. dakikada galibiyet golünün asistini yaptı.
Öte yandan Sane, oyuna alınırken bazı taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı.
"ADİL DEĞİL"
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, mücadele sonrası konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Topa ilk dokunuşunu bile yapmadan onu yuhalamak, bana pek adil gelmiyor." şeklinde konuşarak oyuncusuna destek verdi.
"YUHALANMASI SAÇMALIK"
Leroy Sane'nin milli takımdan arkadaşı Alexander Nübel ise "Leroy Sane'nin yuhalanması saçmalık. Ne amaçlandığını bilmiyorum. ABD'ye kenetlenmiş bir şekilde gitmek istiyoruz, bölünmüş vaziyette değil. Dolayısıyla Sane'nin yuhalanması hiç doğru değil." yorumunu yaptı.