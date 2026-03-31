Kaza yapan Sadettin Saran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hafif ağrıları bulunan Saran, kazanın ardından kulübe giderek toplantıya katıldı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulüp binasına giderken trafik kazası geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre Saran, evinden stada hareket ederken E-5 üzerinde trafik kazası geçirdi. Saran ve şoförünün durumunun iyi olduğu, araçta ise hasar meydana geldiği aktarıldı.

Başkan Saran'ın kazanın ardından bacağında, kolunda ve boynundan ağrı olmasına rağmen kulüp binasına gittiği, yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.