Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle! Yıldız isim için temaslara başlandı
Gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Galatasaray, bonservisi sezon sonunda bitecek olan isimlere yönelmiş durumda. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, gündemine eski oyuncularından Ozan Kabak'ı aldı. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray, sözleşmesi sona erecek olan isimlere öncelik vermiş durumda. Tıpkı Leroy Sane transferinde olduğu gibi elini çabuk tutarak kadrosunu oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen Ozan Kabak'ı yeniden renklerine katmaya hazırlanıyor.
7 sene önce 11 milyon euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart'ın yolunu tutan 26 yaşındaki milli futbolcu, Schalke, Liverpool, ve Norwich'in ardından son olarak Hoffenheim'in yolunu tutmuştu.
KONTENJAN FAKTÖRÜ
Yeni sezonda uygulanacak olan 14 yabancı yabancı kuralında en az 4 futbolcunun 2004 ya da sonrası doğumlu olması gerekiyor. Şartlar ağırlaştığı için yerli oyuncular yeniden daha kıymetlenmeye başladı.
Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar da takımı çok iyi tanıyan ve giderken kulübe önemli bir bonservis bedeli kazandıran 26 yaşındaki oyuncu ile temaslara başladı.
Hoffenheim ile sözleşmesini uzatmayan Ozan'ın Avrupa'dan da çok sayıda talibi bulunurken, 7 yıllık bir ayrılığın ardından yuvaya dönmeye sıcak bakıyor.
HER YIL 4 GOLÜ VAR
Bundesliga ekibi Hoffenheim'da 4 yıldır forma giyen Ozan Kabak, bunun bir yılını sakatlıklarla boğuştuğu için forma giyemeden kapattı. Ancak kalan 3 sezonun hepsini 4'er gol sevinci ile yaşadı.
Bu sezon sadece 18 maçta forma giymesine rağmen 4 gol bulan milli futbolcu, bir stoper olmasına karşın önemli bir skor katkısı veriyor.
3.5 MİLYON EURO FAZLA KAZANDIRDI
Ozan Kabak, 2019 yılı ocak ayında Stuttgart'a transfer olurken önemli bir dik duruş gösterdi. Sözleşmesinde 7.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunmasına karşın G.Saray'a daha fazla para kazandırmak için Stuttgart'tan bonservisi arttırmasını talep etti.
7.5 milyona serbest kalabilecekken Alman ekibine 11 milyon euro bonservis ödetip, G.Saray'ın kasasına ekstra olarak 3.5 milyon girmesini sağlamıştı.
SAKATLIKTAN KURTULDU
G.Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi gibi geçen sezon çapraz bağlarında yırtık oluşan ve bu nedenle sezonu kapatan Ozan Kabak, bu yıl da ilk haftaları kaçırmıştı.
Sahalara dönüşü uzayan milli futbolcu, iyileştikten sonra takımının vazgeçilmezi oldu ve harika bir performans göstermeye başladı.