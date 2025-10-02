UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup eden Samsunspor'da golü kaydeden Anthony Musaba, maçın ardından açıklamalar yaptı.

İŞTE O SÖZLER

Anthony Musaba: Çok çok mutluyuz. Almış olduğumuz galibiyetten ötürü... İlk galibiyet için büyük efor sarf ettik. Şehrimiz, takımımız için özel bir akşam. Elbette bunu kutlayacağız. Gol attım ama takımım sayesinde attım. Hep birlikte kutlayacağız!

Benim için özel bir an. Böyle bir arenada gol attığım için mutluyum. Takım halinde kazandık, çok özel hissediyoruz.