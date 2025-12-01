Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Samsunspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlıların golü 15. dakikada Anthony Musaba'dan gelirken konuk ekip Alanyaspor'un golü 90+1. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Samsunspor'da Joe Mendes, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı ve puanını 25'e yükseltti. Corendon Alanyaspor'un ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 16 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

5. dakikada Tomasson'un pasında ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Musaba'nın plase vuruşunda top direğin dibinden yandan auta gitti.

15. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Musaba, yarım vole vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0

42. dakikada Ndiaye'in pasından Holse'nin ceza saha dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

45+2 dakikada Makouta'nın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde bitirdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Samsunspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

56. dakikada Hagi'nin korner atışından ortasına iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda ağlara doğru giden topu kaleci Okan Kocuk, son anda çizgi üzerinde yatarak bloke etti.

84. dakikada Emre Kılınç'ın aşırtma pasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın plase vuruşunda top yandan auta çıktı.

90+1 dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği sağladı. Ümit Akdağ'ın pasında ceza saha içinde topla buluşan Güven Yalçın, kaleci Okan Kocuk'un yanından meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.