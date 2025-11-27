UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Samsunspor ile Breidablik karşı karşıya geldi.

İzlanda'da oynanan maçta temsilcimiz Samsunspor ile Breidablik 2-2 berabere kaldı.

İzlanda ekibi, 6. dakikada David Ingvarsson ile öne geçti, ardından cevap 20. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi. İkinci yarıya hızlı başlayan temsilcimiz, 55. dakikada Mouandilmadji ile 2-1 üstünlüğü yakalasa da 72. dakikada oyuna sonradan dahil olan Ingi Kristinsson duruma 2-2'lik eşitliği getirdi ve skoru belirledi.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, Konferans Ligi'nde 4 hafta sonunda ilk kez kalesinde gol gördü ve puan kaybı yaşadı. 10 puana yükselen Karadeniz ekibi, averaj fazlasıyla Konferans Ligi'ndeki liderliğini sürdürüyor.

Kırmızı Şimşekler, Avrupa arenasında bir sonraki hafta Yunan ekibi AEK'i ağırlayacak.