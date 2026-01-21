"Devler Ligi"ndeki 6 maçı 9 puanla geçen ve ilk 24 iddiasını sürdüren sarı-kırmızılılar, 7. haftada İspanya futbolunun önemli takımlarından Atletico Madrid'i ağırladı.

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önündeki mücadeleye Atletico Madrid hızlı başladı. Konuk ekip, mücadelenin 4. dakikasında Giuliano Simeone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü alan sarı-kırmızılı ekip, açıklar arasa da "sıkı" Atletico Madrid savunması bu şansı vermedi.

İlk tehlikeli atağını 20. dakikada geliştiren Galatasaray, Marcos Llorente'nin kendi kalesine golüyle 1-1 beraberliği yakaladı.

Galatasaray, maçın ikinci yarısının çok büyük bölümünde oyunu kontrol etti. Sarı-kırmızılı ekip, daha çok rakip yarı alanda kalsa da pozisyon üretmekte zorlandı.

Atletico Madrid, yaptığı değişikliklerle 80. dakikadan sonra baskı kurdu.

Karşılaşmanın ikinci devresinde iki takım da aradığı golü bulamadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY, 10 PUANA ULAŞTI

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a yükseltti.

Atletico Madrid maçına kadar 6 haftada 3 galibiyet, 3 yenilgisi bulunan Galatasaray, bu sezon "Devler Ligi"nde ilk kez berabere kaldı. Mücadeleye 9 puanla giren sarı-kırmızılı ekip, aldığı beraberlikle puanını 10'a taşıdı.

Atletico Madrid ise puanını 13'e çıkardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2 MAÇ SONRA PUAN ALDI

Galatasaray, "Devler Ligi"ndeki 2 maçlık puan hasretini dindirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 2 müsabakada Union Saint-Gilloise ve Monaco'ya 1-0'lık skorlarla kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak 2 maç sonra puan aldı.

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol organizasyonunda 2 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı.

AVRUPA'DA SON 17 MÜSABAKANIN 12'SİNİ KAYBETMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 17 müsabakanın 12'sinde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 7'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 5 mağlubiyet yaşadı.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, kritik kurtarışlarıyla takımını maçta tuttu.

Mücadelede 1-1 eşitlik devam ederken 85. dakikada Antoine Griezmann'ın frikiğinde gole izin vermeyen milli file bekçisi, aynı dakikada Alex Baena'nın sert şutunda da meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Uğurcan, alınan 1 puanda büyük payın sahibi oldu.

JAKOBS, AYAĞININ TOZUYLA MAÇA ÇIKTI

Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasının ardından bugün İstanbul'a gelen Ismail Jakobs, müsabakada forma giydi.

Sarı-kırmızılı formayı son olarak 13 Aralık 2025'te Hesap.com Antalyaspor ile yapılan Trendyol Süper Lig müsabakasında terleten Jakobs, ardından Senegal Milli Takımı'nın kampına katıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan 26 yaşındaki sol bek, bu sabah İstanbul'a geldi.

Öğle saatlerinde takıma katılan ve mücadeleye yedekler arasında başlayan Jakobs, 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Tecrübeli sol bek, 39 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

ATLETİCO MADRİD'E KARŞI YİNE KAZANAMADI

Galatasaray, 7. kez karşılaştığı Atletico Madrid karşısında yine galibiyet yaşayamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maça kadar Atletico Madrid ile yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın, İspanyol temsilcisiyle oynadığı 3 maç berabere bitti.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray 3, Atletico Madrid ise 9. kez fileleri havalandırdı.

TARAFTARDAN FUTBOLCULARA DESTEK VE MORAL

Galatasaray taraftarı, futbolcuları tribüne çağırarak moral ve destek verdi.

Son zamanlarda istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı futbolcular ile taraftarlar arasındaki ilişki gerginleşti.

Taraftalar, Atletico Madrid maçının büyük bölümünde iyi futbol oynayan takımlarını bitiş düdüğünün ardından tribüne çağırarak alkışladı.

50 BİN BAYRAK DAĞITILDI

RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak isteyen Galatasaray yönetimi, mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ