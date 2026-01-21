Okan Buruk: Kazanmak için şans geldi ama...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. 1-1 biten mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz. 9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum." dedi.

"KAZANMAK İÇİN ŞANS GELDİ AMA OLMADI"

"Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı. Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz."

"BİR PUANIN ÖNEMİ BÜYÜKTÜ"

"Atletico Madrid'e ikinci yarı daha az pozisyon verdik. Son bölümde kendi kalemizin önüne çekildik ama bir puanının çok büyük önemi vardı. Hem ilk 24'ü garantilemek, hem de ilk 16 için... Şimdi lig maçı ve Manchester City deplasmanı var. Son 16'ya girebilmek için bir maç daha oynayacağız."

"BİZE GÖRE AVANTAJLILAR"

"Türkiye'de maçların sertliği, topun oyunda kalma süresi İspanya Ligi ile aynı değil. Bize göre onlar daha avantajlı. Onlar daha yüksek tempoda oynuyor, bu da onların dinamizmini yükseltiyor."

"FİNAL OYNAYACAĞIZ"

"Bir sonraki maç üç gün sonra, dört gün dinlendiğimizde daha iyi dinlenebiliyoruz. Rotasyon yapabiliriz, seyahat etmeyeceğiz, bu avantaj. Lig maçı da bizim için çok önemli. Orada da bir final oynayacağız. Orada da oynayacağımız her maç bir final. Oyuncularımızı hazırlayacağız."

TRANSFER SÖZLERİ

"Transfer görüşmeleri sürüyor. 'Gidip oyuncu bulamıyor musunuz?' denebiliyor ama Ocak ayında buraya getirmek zor oluyor. Genç oyuncular buluyoruz ama birinci hedefleri Premier Lig oluyor. Genel olarak yaşı küçük ve iyi oyuncular, elit oyuncular, Türkiye'yi kariyer düşüşü olarak görebiliyor. Şampiyonlar Ligi'ne devam edebilmek çok önemli etken, bu bize yardımcı olacaktır. Transfer yapacağız."

"SÖRLOTH'UN ÇIKMASINA SEVİNDİK"

"Alexander Sörloth rakipleri korkutan bir oyuncu. Sörloth'un çıkmasına sevindik. Onlar da çok maç oynuyor, bunu düşünerek değişiklikler yaptılar."